Antonella Clerici: su IG alla ricerca delle star per il prossimo show (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonella Clerici è pronta a far partire il nuovo programma ed è a caccia di mamme e nonne sul web: tutti i dettagli Ricetta che vince non si cambia: è proprio il caso di dirlo, soprattutto se la ricetta è quella del nuovo programma di Antonella Clerici che, però, almeno dalle anticipazioni, sarà terribilmente simile al vecchio. Sempre … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SMSNEWSOFFICIAL : Da lunedì 7 settembre arriva su Rai 1 alle ore 12 È SEMPRE MEZZOGIORNO, il nuovo programma condotto da @antoclerici - zazoomblog : Antonella Clerici apre i casting per “E’ sempre mezzogiorno” - #Antonella #Clerici #casting #sempre - bubinoblog : È SEMPRE MEZZOGIORNO: LE PRIME ANTICIPAZIONI DEL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI - zazoomblog : Antonella Clerici annuncio cast È sempre mezzogiorno e novità - #Antonella #Clerici #annuncio #sempre - Cinguetterai : RT @fabiofabbretti: #ESempreMezzogiorno, Antonella Clerici è alla ricerca di nonne e mamme «bravissime a cucinare» -