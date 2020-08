Antonella Clerici senza trucco e senza inganno: “E la vita ti sorride”. Com’è al naturale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonella Clerici è indubbiamente una delle conduttrici televisive italiane più amate ed stimate di sempre, che si tratti dei suoi colleghi sia del pubblico italiano. Negli ultimi tempi però i suoi impegni professionali sono diminuiti a causa di divergenze con i piani alti della televisione, attualmente sembra che la stella del piccolo schermo stia riprendendo in mano la situazione e che si stia preparando per nuove ed avvincenti avventure professionali. E la sua sua sfera privata, meno nota e ben nascosta nella sua dimora di campagna? Tutto procede bene tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, tanto da parlare di fiori d’arancio: “Vittorio me lo dice, a mo’ di battuta. Io non ne parlo. Lui è un uomo all’antica e mi dice che per lui ho lasciato ... Leggi su tuttivip

SMSNEWSOFFICIAL : Da lunedì 7 settembre arriva su Rai 1 alle ore 12 È SEMPRE MEZZOGIORNO, il nuovo programma condotto da Antonella Cl… - lasoralalla : Se non piazzano in questa serata La terra dei cachi di Elio e le storie tese faccio come l’orchestra di Sanremo 201… - RamboDeNa : Tre per Zero La Juventus peggio dell'MD di Antonella Clerici - foodaffairs_it : MD torna in TV ad agosto con Antonella Clerici e la campagna 'La Buona Spesa'. Hashtag #ioscelgoitaliano… - zazoomblog : Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento ad Anna Moroni non piace al web [FOTO] - #Antonella #Clerici… -