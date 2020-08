Antonella Clerici, annuncio cast È sempre mezzogiorno e novità (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonella Clerici vuole dare un ampio spazio a persone non famose, a mamme e nonne appassionate di cucina di tutta Italia, per parlare della quotidianità, per permettere ai telespettatori di sentirsi più vicini ai personaggi che entreranno a far parte del cast di È sempre mezzogiorno. La Clerici è pronta a tornare in Tv e, … L'articolo Antonella Clerici, annuncio cast È sempre mezzogiorno e novità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Cinguetterai : RT @fabiofabbretti: #ESempreMezzogiorno, Antonella Clerici è alla ricerca di nonne e mamme «bravissime a cucinare» - fabiofabbretti : #ESempreMezzogiorno, Antonella Clerici è alla ricerca di nonne e mamme «bravissime a cucinare»… - SMSNEWSOFFICIAL : Da lunedì 7 settembre arriva su Rai 1 alle ore 12 È SEMPRE MEZZOGIORNO, il nuovo programma condotto da Antonella Cl… - lasoralalla : Se non piazzano in questa serata La terra dei cachi di Elio e le storie tese faccio come l’orchestra di Sanremo 201… - RamboDeNa : Tre per Zero La Juventus peggio dell'MD di Antonella Clerici -