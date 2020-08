Andrea Damante e Giulia De Lellis, è crisi: “Ho bisogno di staccare” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La crisi tra Damante e la De Lellis è confermata. Dopo le dichiarazioni dell’influencer di pochi giorni fa, anche l’ex tronista ha parlato della fine della relazione:”Abbiamo bisogno di staccare un pò”. Anche Andrea Damante ha confermato la crisi. Alcuni giorni fa, era stata Giulia De Lellis, parlando di un “momento particolare della nostra vita”. Con il messaggio di Damante al settimanale Chi, il dj veronese ha definitivamente avvalorato la tesi della rottura. “Abbiamo bisogno di staccare – continua l’ex tronista – ho bisogno di svuotare la testa, poi si vedrà”. La coppia si avvia dunque verso la ... Leggi su bloglive

