Ancora razzismo a Marsala: ecco il «branco che caccia i ragazzi neri dal centro storico al grido di “Prima gli italiani”» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vivere a Marsala, nel Trapanese, in Sicilia, se hai la pelle nera, deve essere diventato un incubo. L’ultimo episodio di razzismo, l’ennesimo, è stato registrato tra sabato e domenica, intorno alle 4 di notte. Un ragazzo africano, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani italiani: uno di loro lo avrebbe preso a calci e pugni, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Un pestaggio violentissimo che la vittima non ha trovato il coraggio di denunciare: attorno a lui si sarebbe formato persino un “cordone” di sicurezza per evitare che qualcuno potesse intervenire a sua difesa. «Così imparate a rispettare gli italiani», gli avrebbero detto. Cosa sta succedendo a Marsala Un clima di terrore e razzismo – ci confidano ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Ancora razzismo Egonu: "Esigo il massimo, non me la tiro, odio mostrarmi debole. Il razzismo? Fa ancora male" La Gazzetta dello Sport Immigrato picchiato a Marsala: «Gli hanno detto: non rispetti gli italiani»

MARSALA (TRAPANI) — Un’aggressione in pieno centro nella notte a Marsala ai danni di un immigrato. Un episodio di violenza a sfondo razziale, secondo il Pd locale. Ma i contorni della vicenda vanno an ...

