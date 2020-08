‘Amici’, una nostra utente avvista Elena D’Amario e Alessio La Padula e racconta che… (Foto) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questa stagione estiva è ricca di amori nati e amori scoppiati. I due professionisti di Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula, però, non hanno mai confermato né smentito la loro relazione. Ricorderete i tempi in cui La Padula era un allievo di Amici 15 ed aveva ammesso la sua infatuazione per la professionista. Quando poi Alessio è tornato nel programma, come parte del corpo di ballo e non più come concorrente, la chimica tra i due è sempre stata evidente, ma non c’era mai stata nessuna conferma. Durante la quarantena, da alcuni indizi sembrava che i due ballerini stessero convivendo nella stessa casa ed ultimamente erano anche stati avvistati insieme. Quando poi Elena aveva detto di essere alla ricerca ... Leggi su isaechia

giornalettismo : Il ragazzo era stato placcato con una stretta al collo dal poliziotto. Ora, è lui che sta affrontando un processo… - ItalyMFA : ???????? Min. @luigidimaio: 'L'Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno a… - teatrolafenice : ?? «Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli» (… - BlackK239 : RT @DavideFalchieri: Se non fossimo in UE, la nostra indole da furbetti italiani che fa avanzare solo gli amici, metterebbe a capo di una c… - Agricolturabio1 : RT @EugenioCardi: A Copenaghen in pieno centro città c'è questo modernissimo termovalorizzatore con sul tetto una pista da sci. Perché non… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici’ una Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica