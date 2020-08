Amalfi, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto: la nota del sindaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha appena firmato un’Ordinanza sindacale, in base alla quale, visto l’accresciuto afflusso di persone registrato, è disposto ad horas l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto fino a lunedì 24 agosto. L'articolo Amalfi, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto: la nota del sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il Vescovado Costa di Amalfi

