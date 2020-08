Amalfi, eventi estivi: gran concerto di Ferragosto con l’Accademia Mandolinistica Napoletana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa)- Partono gli eventi estivi. Il primo è il gran concerto di Ferragosto in piazza Duomo con l’Accademia Mandolinistica Napoletana venerdì 14 agosto 2020 alle ore 21.30. Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione. Nei prossimi giorni saranno resi noti i prossimi appuntamenti in programma. L’assessore agli eventi, cultura, beni culturali e tradizioni Enza Cobalto dichiara: “Per il 2020 abbiamo scelto pochi eventi, di grande qualità e di grande valore. Per il momento lanciamo la bellissima serata del 14 agosto in piazza Duomo, e annunciamo che gli altri eventi sono un omaggio ... Leggi su anteprima24

