Alyssa Milano perdita dei capelli | nel video | il dramma del Covid

La celebre attrice Alyssa Milano, nota per il ruolo in 'Streghe', mostra gli effetti del Covid-19 in un video choc: la perdita dei capelli dà forza al suo appello Alyssa Milano (fonte foto: Instagram, @Milano Alyssa)La celebre ed amata attrice Alyssa Milano, molto conosciuta negli Usa e non solo per diversi ruoli tra cui quello in "Streghe", decide di condividere un video choc che mostra gli effetti causati dal Covid-19: nella clip, si nota la perdita dei capelli che dà forza al suo appello rivolto alla cittadinanza. Come purtroppo noto, la pandemia non si ferma ...

