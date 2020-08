Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: temporali sparsi su tutto il Nord [MAPPE e BOLLETTINI] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Allerta Meteo – Un promontorio posizionato sul Mediterraneo centrale, indebolito dalla presenza di un minimo in quota sui settori occidentali europei, lascera’ spazio, nel corso delle prossime ore, al transito sull’Italia di aria in quota relativamente piu’ fresca. Questo elevato contrasto termico, con conseguente spiccata instabilita’ atmosferica, sara’ la causa della formazione di temporali sparsi su gran parte delle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ... Leggi su meteoweb.eu

