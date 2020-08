Alle Mauritius corsa contro il tempo per salvare la barriera corallina: ecco l’enorme crepa nella petroliera da cui fuoriesce il greggio – Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alle Mauritius è corsa contro il tempo per cercare di limitare i danni della disastrosa perdita di petrolio causata da un’imbarcazione che si è arenata sulla barriera corallina e dalla quale fino a due giorni fa erano sono fuoriuscite oltre mille tonnellate di greggio. I tecnici e gli uomini dei soccorsi hanno finalmente individuato la crepa dalla quale è fuoriuscito il carburante. L'articolo Alle Mauritius corsa contro il tempo per salvare la barriera corallina: ecco l’enorme crepa nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

