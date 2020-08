Allarme nuova ondata coronavirus, mascherine obbligatorie anche all’aperto (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'aumento del numero dei contagi negli ultimi giorni preoccupa gli esperti e il comitato tecnico scientifico. Governatori delle Regioni ed esecutivo temono una nuova ondata e sono pronti a nuove rigide misure anti-contagio. L'ipotesi principale è il ritorno all'obbligo della mascherina all'aperto e la chiusura di piazze e locali. Alcune regioni si stanno già attivando con singole ordinanze. Come l'Emilia-Romagna che ha stabilito che chi torna da Spagna, Grecia e Malta dovrà sottoporsi al tampone entro 24 ore, mentre se arriva dalla Croazia dovrà stare in quarantena.In Puglia, il presidente Michele Emiliano, ha stabilito l'isolamento domiciliare per 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna. Lo stesso ha deciso il governatore della Campania, Vincenzo De Luca per chi rientra dagli stessi Paesi. ... Leggi su ilfogliettone

Bollettino della ASL Latina: 4 nuovi casi di coronavirus in provincia

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi, di cui 3 trattati a domicilio ... Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento ...

I nuovi contagiati sono sempre più giovani. Ma l'Ue: "Riaprire le scuole non alza i rischi"

Allarme Covid per giovani e giovanissimi. In un nido di Catania è stata riscontrata la positività al virus in un bimbo grazie al fatto che il nonno, un dirigente sanitario dei servizi di prevenzione, ...

