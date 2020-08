Alessandro Cecchi Paone commenta la storia tra la Pascale e Paola Turci (Di mercoledì 12 agosto 2020) Qualche giorno fa sono uscite delle foto dove si vedeva che tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci c’era una relazione, e questa notizia ha fatto discutere il web. Anche Cecchi Paone ha detto la sua opinione riguardo a questo: “Io l’ho sempre vista innamoratissima di Berlusconi. Non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Come insegna la scuola radicale, Francesca metteva insieme il sacrosanto principio di libertà e l’impegno di sentimenti e corpi affinché il privato fosse politico e il politico privato. Mi ha sempre detto: se capitasse a me, come è capitato a te di innamorarmi di una persona del mio se…so, non ci troverei nulla di male”. Inoltre ha concluso: “Non perché sia stato testimone di sue inclinazioni ... Leggi su people24.myblog

Francesca Pascale è stata per quasi nove anni con Silvio Berlusconi. La cantante Paola Turci ha avuto un marito, ha divorziato e, dopo, ha avuto un fidanzato. La prima ha 35 anni, la seconda 55. Lo sc ...

Francesca Pascale e Paola Turci, il commento di Alessandro Cecchi Paone

