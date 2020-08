Albano Carrisi mette in pericolo una giornalista | Paura per l’inviata de La vita in diretta ? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Albano Carrisi questa volta ha commesso un grandissimo sbaglio? Durante la quarantena abbiamo avuto modo di vedere il cantante di Cellino San Marco sempre molto attento alle persone che si trovavano al suo fianco, e anche sul lavoro, questa volta però lo sbaglio commesso sembrerebbe essere imperdonabile? Albano Carrisi durante la quarantena ha parlato del … L'articolo Albano Carrisi mette in pericolo una giornalista Paura per l’inviata de La vita in diretta ? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Albano Carrisi , muso duro contro l’Ilva : “Ha creato posti al cimitero” - infoitcultura : Albano Carrisi contro l’Ilva, il duro commento: “Ci sono degli obbrobri…” - infoitcultura : Albano Carrisi duro messaggio contro l’Ilva di Taranto: questa crea posti morte? - infoitcultura : Albano Carrisi su tutte le furie, la dichiarazione scioccante: “Lavoro e morte” - infoitcultura : Loredana Lecciso prepara le valigie? Nuova avventura lontano da Albano Carrisi -