Al via i quarti di finale di Champions League stasera in campo l'Atalanta contro il PSG (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lisbona capitale del calcio europeo, bergamo e i suoi cittadini al centro dell'affetto di tutti, a cominciare dal primo ministro del Portogallo antonio costa, padrone di casa alle Final Eight. "Mi ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : via quarti Al via i quarti di Champions League. L'Atalanta sogna l'impresa AGI - Agenzia Italia Sky Sport Diretta Champions Quarti, Palinsesto e Telecronisti, Atalanta - PSG

Archiviati gli ottavi mancanti con i verdetti dello scorso weekend, su Sky Sport la Champions League torna in campo con le sfide dei quarti di finale. Tutti in campo a Lisbona nella Final Eight. Nell' ...

Barcellona, un giocatore positivo al Coronavirus: il comunicato

L'8 agosto il Barcellona ha affrontato il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I blaugrana si sono qualificati per i quarti di finale, dove troveranno il Bayern Monaco uscito ...

