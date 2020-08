Al “Telesia for Peoples” tra i premiati anche il duo “Gigi e Ross” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i premiati del “Telesia for Peoples” di quest’anno, in programma nelle Terme di Telese dal 22 al 23 agosto, c’è anche il duo “Gigi e Ross”. Provenienti dall’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, Luigi Esposito e Rosario Morra si formano singolarmente attraverso numerose esperienze teatrali fino ad approdare in tv con la trasmissione televisiva “Made in Sud” che li porta alla popolarità e a Sanremo 2020 dove conducono “PrimaFestival” su Raiuno, in onda prima del Tguno delle ore 20. “Il Premio a Gigi e Ross, assegnato per la categoria artisti, – dicono gli organizzatori – non solo va alla loro bravura professionale ma, soprattutto, per l’opera meritoria che hanno svolto e continuano a ... Leggi su anteprima24

