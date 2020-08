Al fotografo di Di Maio 35.000 euro l'anno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal 4 maggio Roberto Dia scatta le immagini ufficiali del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Un incarico iniziato con alcuni «shooting» a esponenti del Movimento e trasformato ora in contratto part-time ben retribuito. E non è da meno il fratello maggiore del professionista, grazie a una generosa collaborazione con Rocco Casalino. Non sarà Steve McCurry o Sebastião Salgado ma, considerando perlomeno il suo profilo Instagram, in fatto di matrimoni sa cogliere e trasmettere le giuste emozioni. E forse è proprio per questo che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha deciso di assumerlo quale suo fotografo ufficiale. Si chiama Roberto Dia e si definisce «wedding storytelling». Il suo nome è spuntato da qualche settimana tra il personale di diretta collaborazione (anche se l'atto ... Leggi su panorama

Luigi Di Maio pubblica su Facebook un selfie di gruppo e nessuno indossa la mascherina, nonostante la distanza tra i protagonisti sia minima. Esplode la polemica. Non solo per l'assembramento e il man ...

