Al Fondo di Garanzia Pmi richieste per oltre 68 miliardi (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si attestano a volumi elevati, 2,7 milioni per un valore di circa 298 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e supera quota 68 miliardi di euro il valore delle richieste di Garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso “Garanzia Italia” di Sace sono state concesse garanzie per 12,4 miliardi di euro, su 415 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ammontano attualmente a 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per un valore di circa 298 miliardi e circa il 93% delle domande è stato accolto dalle banche, il 3% circa è stat ...

