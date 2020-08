Affonda la barca di Chiara Ferragni e Fedez: le immagini dell’incidente (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto un incidente mentre erano sulla loro barca a trascorrere una tranquilla giornata di agosto. Ad un certo punto, la struttura ha cominciato ad imbarcare acqua a causa di un guasto. Tutta la ciurma a bordo è stata costretta a chiamare i soccorsi e a mettersi in salvo grazie un aliscafo. I due protagonisti hanno raccontato con ilarità l’accaduto, ma le immagini hanno delineato un guasto abbastanza serio. Incidente in barca per Chiara e Fedez Un brutto imprevisto ha rovinato la giornata in barca di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia sta trascorrendo serenamente le vacanze estive in giro per l’Italia. Disponendo di ... Leggi su kontrokultura

teocorbe : @Corriere e si da brava donna di sinistra ha abbandonato la barca sky che affonda..... #corrieredellaserva #cialtroni - UptonogoodLu : Poveri, vi sentite colpiti nel profondo, ve? Peccato che ha ragione Dite tanto 'prima gli italiani' ma sappiamo che… - LeccePrima : La collisione, la caduta e la barca che affonda. “Sentivo il risucchio dell’elica” - EnricoVerga : La fuga di manager dal settore auto continua. Quando la barca affonda... - karlpaololiber1 : @Adnkronos Causa troppo buonismo, misericordismo, pietismo, perdonismo, senza alcuna contropartita di Buon senso.… -