Accordo Intesa Sanpaolo-Confapi per il sostegno alle piccole imprese (Di mercoledì 12 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Confapi e Intesa Sanpaolo hanno siglato un Accordo per il supporto e l'assistenza alle imprese per gli interventi previsti dai meccanismi Eco Bonus e Sisma Bonus, introdotti dal Decreto Rilancio.“La partnership – si legge in una nota congiunta – offre alle aziende del sistema Confapi un pacchetto di soluzioni per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura e l'accesso a linee di finanziamento ad hoc. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera dell'edilizia di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria per aprire i cantieri”.In particolare, nell'ambito delle iniziative a supporto degli interventi “Eco-Sisma Bonus” ... Leggi su liberoquotidiano

