Accordo Ics-Intesa Sanpaolo | 40 milioni per lo stadio dell' Atalanta

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo importante Accordo di finanziamento di 40 milioni di euro con la società stadio Atalanta Srl sottoscritto dall'Istituto per il Credito Sportivo, in pool con Intesa Sanpaolo SpA, destinato a garantire la copertura finanziaria del progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Gewiss Stadium di Bergamo e, in particolare, dei lavori per la riqualificazione della Tribuna Giulio Cesare nel 2020, la realizzazione della Curva Sud e il parcheggio interrato entro il 2021. Il Credito Sportivo, presente nell'iniziativa sin dall'acquisto dello stadio dal Comune di Bergamo da parte della società del presidente Percassi e dall'avvio del relativo piano di valorizzazione ...

