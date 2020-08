A luglio deflazione per il terzo mese di fila (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Italia ancora in deflazione. A luglio terzo mese di fila con il segno meno, non accadeva dal 2016. Secondo quanto rende noto l’Istat, infatti, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua (da -0,2% del mese precedente); la stima preliminare era -0,3%.L’inflazione negativa continua a essere dovuta all’andamento dei prezzi dei Beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -10,3%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -13,6%) sia in quella non regolamentata (da -11,2% a -9%). L’ampliamento della flessione si deve sia al rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari (da +2,3% a +1,3%), ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : L'Italia resta in #deflazione, a luglio #prezzi -0,4% annuo. Tasso acquisito -0,1%. Il carrello della spesa rallent… - fattoquotidiano : Italia ancora in deflazione a luglio. Forte calo dei prezzi a Venezia e Verona. Industria europea in ripresa - Agenzia_Italia : L' Italia è in deflazione, prezzi a luglio -0,2% - CorriereCitta : A luglio deflazione per il terzo mese di fila - DLangiu : Domanda aggregata ben al di sotto del PIL potenziale: L'Italia resta in deflazione, a luglio prezzi -0,4% annuo - E… -