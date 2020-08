12 agosto: Fvg, 170 positivi e 9 nuovi contagi (6 da fuori regione) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 170 (sette più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 9 nuovi contagi, di cui 6 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.461: 1.424 a Trieste, 1.059 a Udine, 748 a Pordenone e 227 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.943, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20

