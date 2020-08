12 agosto 1944, la strage di Sant’Anna di Stazzema. Mattarella: “Richiamo incessante per le coscienze” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il 12 agosto 1944, a Sant’Anna nel comune di Stazzema, sull’Appennino toscano, le SS trucidano 560 civili. E’ la seconda strage più grave compiuta dai nazisti in Italia. All’alba del 12 agosto 1944, nella frazione di Sant’Anna nel comune di Stazzema, paese sulle pendici dell’appennino lucchese, inizia un rastrellamento da parte dei soldati nazisti della 16/a divisione “Reichsführer SS”, comandata dal generale Max Simon, coadiuvati dalla 36/a brigata “Mussolini”. Gli antefatti in Italia Nelle settimane precedenti l’iniziativa militare delle forze occupanti, la zona di Stazzema era stata qualificata dal comando tedesco come “zona bianca”, ossia ... Leggi su newsmondo

DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - fedesene : Sant'Anna di Stazzema 12 agosto 1944 - 12 agosto 2020 ?? - SoniaPredieri : RT @cecilia_strada: Pochi giorni prima facevano un girotondo. Pochi giorni dopo sono stati ammazzati. 76 anni fa, oggi, la ferocia nazifasc… - comemusica : RT @massimobray: Il 12 agosto 1944 vennero uccise 560 persone, di cui oltre 100 bambini con meno di dieci anni; un atto di terrorismo che o… - CosettaGiordano : RT @massimobray: Il 12 agosto 1944 vennero uccise 560 persone, di cui oltre 100 bambini con meno di dieci anni; un atto di terrorismo che o… -