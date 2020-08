Zaia non ricandiderà i consiglieri regionali che hanno preso il bonus partite Iva (Di martedì 11 agosto 2020) Montagnoli, Barbisan e il vicepresidente veneto Forcolin non saranno ricandidati a settembre. Questa la decisione presa da Zaia per quanto riguarda i consiglieri del suo partito che sono stati pizzicati per aver richiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per le partite iva. Anche il governatore leghista Fontana si è espresso in merito – dicendo ben poco, in realtà – e ha affermato che i suoi «hanno fatto una grandissima sciocchezza» le cui conseguenze andranno affrontate. LEGGI ANCHE >>> Il vice di Zaia alla Regione Veneto che ha scoperto di aver richiesto il bonus Covid «senza saperlo» Zaia ha parlato con Salvini In merito alla questione furbetti del bonus ... Leggi su giornalettismo

