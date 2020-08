Xbox Series X: il controller next-gen a confronto con quello di Xbox One in alcune immagini (Di martedì 11 agosto 2020) Nelle ultime ore sono arrivate numerose notizie quando i controller per Xbox Series X sono arrivati nelle mani di persone al di fuori di Microsoft. immagini e video di questi dispositivi sono stati pubblicati su quasi ogni singola piattaforma di social media.Sebbene sappiamo che i controller saranno un po' più piccoli rispetto a quelli della generazione attuale, possiamo iniziare a vedere quanto sia veramente diverso il design dei nuovi pad.Vicino alla parte superiore del controller, il design ora è più piatto rispetto al layout corrente con l'area intorno al pulsante Xbox non più inclinata verso l'alto. I pulsanti dorsali sono meno definiti nel design. Poi c'è l'ovvio aggiornamento del D-pad preso in ... Leggi su eurogamer

