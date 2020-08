X Factor, i Giudici si raccontano: Ecco le rivelazioni di Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli (Di martedì 11 agosto 2020) Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli raccontano i loro progetti per la nuova edizione di X Factor, nei panni di Giudici del Talent Show di Sky. Leggi su comingsoon

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - solospettacolo : The NeXt Start, i giudici di X Factor si raccontano - soundsblogit : X Factor 2020, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si raccontano a “The NeXt Start” (mercoledì alle 16.30 su Sk… - toysblogit : X Factor 2020, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si raccontano a “The NeXt Start… - Affaritaliani : X Factor 2020, i giudici raccontano progetti e ambizioni -