Wta Lexington 2020, sarà derby al secondo turno: Serena sfiderà la sorella Venus (Di martedì 11 agosto 2020) Sarà derby tra le sorelle Williams al secondo turno nel Wta Lexington 2020, dove Serena se la vedrà con Venus. La 23 volte campionessa slam, come da pronostico, ha avuto la meglio della connazionale Bernanda Pera, seppur faticando e imponendosi solo in rimonta. La vera sorpresa è stata invece proprio la sorella maggiore, capace di ribaltare il pronostico della vigilia e di travolgere Vika Azarenka con un sonoro 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Appena una palla break concessa in tutto il match e una superiorità notevole messa in chiaro dall’inizio alla fine. Piuttosto in confusione invece la giocatrice bielorussa, che ha faticato incredibilmente ad entrare in partita e si è arresa rapidamente. La ... Leggi su sportface

