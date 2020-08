Wta Lexington 2020, palpitazioni cardiache per Johanna Konta (Di martedì 11 agosto 2020) palpitazioni cardiache per Johanna Konta nel corso del match perso contro Marie Bouzkova nel primo turno del torneo Wta di Lexington 2020: “Il mio battito cardiaco aumenta senza motivo… Non avevamo giocato molto a lungo, non mi sentivo stanca. Eppure non avevo più forza. Non sappiamo perché questo accade, capita in situazioni stressanti e non”. Konta si era già ritirata dal torneo di Palermo al rientro dopo cinque mesi di stop per la pandemia di coronavirus. Leggi su sportface

