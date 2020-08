Willian lascia il Chelsea, ma resta a Londra: ecco la sua destinazione (Di martedì 11 agosto 2020) E' durato sette lunghi anni il rapporto tra Willian e il Chelsea. Un sodalizio che ha fruttato due Premier League vinte, rispettivamente nel 2015 sotto la gestione di José Mourinho e nel 2017 con Antonio Conte in panchina. Arrivato nel 2013 per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, lascia i Blues a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto con il club inglese. Tuttavia Willian non cambierà campionato e città.caption id="attachment 597789" align="alignnone" width="1024" Wllian (getty images)/captiondestinazioneE' ufficiale anche il trasferimento all'Arsenal. I Gunners continuano a rinforzarsi acquistando giocatori dai rivali del Chelsea. Nell'estate 2015 fu la volta di Petr Cech. Nella scorsa annata, invece, toccò a David Luiz cambiare aria, passando ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Willian lascia il Chelsea, ma resta a Londra: ecco la sua destinazione - - BombeDiVlad : UFFICIALE - #Chelsea, #Willian no nè più un calciatore dei blues ?? Presto l’annuncio dell’#Arsenal ???? #LBDV… - Jedrismo_ : RT @AndreaInterNews: #Willian, che oggi lascia il Chelsea per l'Arsenal, ha detto le peggio cose su #Conte, che lo ha allenato nel biennio… - IntErZLN : RT @AndreaInterNews: #Willian, che oggi lascia il Chelsea per l'Arsenal, ha detto le peggio cose su #Conte, che lo ha allenato nel biennio… - Checazzvu_ : RT @AndreaInterNews: #Willian, che oggi lascia il Chelsea per l'Arsenal, ha detto le peggio cose su #Conte, che lo ha allenato nel biennio… -

Ultime Notizie dalla rete : Willian lascia Willian lascia il Chelsea, è ufficiale: futuro all'Arsenal Virgilio Sport UFFICIALE Il Chelsea saluta Willian: per il brasiliano ora c’è l’Arsenal

Dopo sette anni in maglia Blues, Willian lascia il Chelsea. Il contratto dell’esterno è scaduto, non è stato rinnovato e il brasiliano ha così salutato Stamford Bridge a parametro zero. Il club londin ...

CSI: Vegas, semaforo verde per il revival, William Petersen e Jorja Fox pronti a firmare

Dopo l' annuncio per il ventennale di CSI, la produzione del revival inizia a muovere i primi passi e a quanto pare due degli attori più importanti sono già in procinto di salire a bordo, insieme a di ...

Dopo sette anni in maglia Blues, Willian lascia il Chelsea. Il contratto dell’esterno è scaduto, non è stato rinnovato e il brasiliano ha così salutato Stamford Bridge a parametro zero. Il club londin ...Dopo l' annuncio per il ventennale di CSI, la produzione del revival inizia a muovere i primi passi e a quanto pare due degli attori più importanti sono già in procinto di salire a bordo, insieme a di ...