Wanda Nara selfie bollente in piscina, primo piano con vista mozzafiato (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, l’ultima stagione ha avuto molto da fare per trovare una nuova squadra al marito, ormai separato in casa con l’Inter. Quest’estate, però, Icardi è certo di restare a Parigi e Wanda più tranquillamente godersi le sue vacanze. L’argentina, ovviamente, fornisce dei costanti aggiornamenti ai suoi followers di Instagram, pubblicando degli scatti sempre più bollenti, come l’ultimo che la ritrae in piscina, con un primo piano che ha fatto letteralmente impazzire i fan e non solo… View this post on Instagram selfie 🤳 acuático A post shared by Wanda ... Leggi su sportface

infoitcultura : Wanda Nara si rilassa con un’amica, la scollatura vertiginosa distrae i fans su Instagram – FOTO - infoitcultura : Wanda Nara e amica in piscina, doppia scollatura da sogno - FOTO - infoitcultura : Wanda Nara come al solito esagera, il seno implode nella canotta – FOTO - infoitcultura : Wanda Nara imperterrita posta FOTO mai vista in piena notte, seno esplosivo - infoitcultura : Wanda Nara prende il sole in piscina: il costume è micro, che spettacolo - Foto -