Walter Ricciardi: "L'annuncio di Putin desta sconcerto. Di questo vaccino non sappiamo nulla" (Di martedì 11 agosto 2020) “Dal punto di vista tecnico-scientifico è un annuncio sconcertante”. Usa più volte il termine “sconcertante” Walter Ricciardi, parlando con HuffPost del vaccino anti-Covid russo che, come ha dichiarato Vladimir Putin, è stato registrato - primo al mondo - da poche ore. Ma oltre alle dichiarazioni solenni del leader del Cremlino, cosa resta? Ai Paesi che seguono regole puntuali nella sperimentazione, poco o nulla. “Non ci sono dettagli sulla fase 1 né sulla fase 2, nessuna pubblicazione”, spiega il professore, consulente del ministro della Salute e docenti ordinario d’Igiene e Medicina preventiva all’Università Cattolica. Ma se di questo prodotto, che è stato iniettato anche alla ... Leggi su huffingtonpost

