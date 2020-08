“Volo Inter”, “Euromelu”: la stampa italiana esalta la squadra di Conte [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) La stampa italiana esalta l’Inter. La squadra di Antonio Conte ha staccato il pass per la semifinale di Europa League, i nerazzurri hanno tutte le chance di vincere la competizione. Dominio in lungo ed in largo contro il Leverkusen, il risultato di 2-1 è sembrato troppo stretto. Uno-due micidiale nel primo tempo con Barella e Lukaku, l’attaccante veramente devastante per forza fisica, il belga poi non è stato lucido e ha fallito il gol del 3-0. I tedeschi hanno subito accorciato le distanze con Havertz. Nella ripresa qualche difficoltà di troppo, ma la qualificazione che può considerarsi più che meritata. Adesso la semifinale, con l’intenzione di qualificarsi per l’ultimo atto. “Volo Inter”, “Euromelu”, sono le ... Leggi su calcioweb.eu

