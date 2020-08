Volgograd, esplosione deposito di benzina: diversi feriti, le immagini dalla Russia (Di martedì 11 agosto 2020) Martedì 11 agosto 2020 – Breaking News. Enorme esplosione a Volgograd, nella Russia meridionale. Secondo i media locali ci sarebbero diversi feriti e gravi danni in tutta la zona circostante. L’enorme colonna di fumo nero ha invaso i cieli della cittadina russa, spaventando tutti. La violenta deflagrazione avrebbe avuto origine in un deposito di benzina. Le drammatiche immagini ricordano la tragedia di pochi giorni fa avvenuta a Beirut, in Libano. leggi anche l’articolo —> esplosione Beirut, inferno in Libano con oltre 100 morti e più di 4mila feriti: le immagini terribili Volgograd, esplosione ... Leggi su urbanpost

