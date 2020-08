Viviana, ricostruiti gli spostamenti nel bosco: "Inspiegabile". Dubbi e terribili sospetti: troppe cose non tornano (Di martedì 11 agosto 2020) Il mistero continua: che fine ha fatto Gioele Mondello? E come è morta la dj Viviana Parisi? Su quest'ultimo punto, dall'autopsia che verrà svolta oggi - martedì 11 agosto - si conta di avere qualche informazione in più. Nel frattempo, nei pressi di Caronia, in quella maledetta boscaglia, proseguono le ricerche del bimbo di 4 anni, di cui non si hanno notizie da lunedì. Gli inquirenti temono il peggio, ma non si sbilanciano. E l'Italia resta col fiato sospeso. Ma seppur col contagocce, filtrano indiscrezioni su quanto accaduto lo scorso, e maledetto, lunedì. E filtra un particolare che per gli inquirenti è letteralmente "Inspiegabile". Viviana Parisi, dopo essere entrata nella boscaglia, si è spostata a zig-zag, in un percorso per il quale non si trovano spiegazioni. ... Leggi su liberoquotidiano

