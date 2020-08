Viviana Parisi, terminata l’autopsia sul corpo: i primi risultati (Di martedì 11 agosto 2020) Giornata fondamentale per risolvere il giallo della morte di Viviana Parisi e, se possibile, riaccendere le speranze di trovare ancora vivo il piccolo Gioele di 4 anni. Si è tenuta oggi la tanto attesa autopsia sul corpo della dj di 43 anni scomparsa lo scorso 3 agosto, e ritrovata morta pochi giorni fa. Il suo corpo era in pessime condizioni e per questo è stato necessario l’impiego di esperti forensi. Morte di Viviana Parisi, finita l’autopsia L’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, riferisce Adnkronos, è iniziata nel tardo pomeriggio. Esami importantissimi, perché potranno chiarire la causa della morte di Viviana e così dare una direzione precisa alle ... Leggi su thesocialpost

"Non ho mai detto 'Me l'hanno ammazzata'. Io non so niente, non so nulla, niente di niente". Così Luigi Parisi, il padre di Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia (Messina) ...Suicidio oppure omicidio? Restano aperte tutte le piste nelle indagini sulla morte di Viviana Parisi, la dj trovata morta in Sicilia nei giorni scorsi. L'autopsia sul corpo, infatti, "non è stata riso ...