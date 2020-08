“Viviana Parisi potrebbe aver scambiato il bambino prima di morire”, dicono gli inquirenti (Di martedì 11 agosto 2020) Attesa per oggi l’autopsia di Viviana Parisi, la donna morta a Caronia in circostanze misteriose. Proseguono le ricerche del piccolo Gioele. Cos’è accaduto a Gioele Mondello? L’unica certezza è che il piccolo, quattro anni, era con la madre Viviana quando questa si è allontanata da casa ed è uscita al casello autostradale, per recarsi al … L'articolo “Viviana Parisi potrebbe aver scambiato il bambino prima di morire”, dicono gli inquirenti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

RaiNews : #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia… - Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - vivere_sardegna : Il giallo della morte di Viviana Parisi, oggi l’autopsia - QdSit : Li hanno cercati anche sul fondo di due laghetti ma non hanno trovato nulla. Dopo quattro giorni, resta più fitto c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Viviana Parisi Dj morta: all'autopsia partecipa anche esperta di larve e insetti Affaritaliani.it