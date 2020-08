Viviana Parisi parla il suocero: “La verità sul ruolo di mio figlio” (Di martedì 11 agosto 2020) “Mio figlio Daniele non c’entra” dice il suocero di Viviana Parisi, lasciandosi andare a una misteriosa allusione: “Ho un’idea, ma non la dico”. Il suocero di Viviana Parisi, Letterio Mondello, si è lasciato andare a un amaro sfogo con i giornalisti, raccontando del disagio che stava vivendo la donna per via del lockdown dovuto alla … L'articolo Viviana Parisi parla il suocero: “La verità sul ruolo di mio figlio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - zazoomblog : “Dobbiamo valutare”. Viviana Parisi tutte le fasi dell’autopsia sulla donna trovata morta a Caronia - #“Dobbiamo… - vincenzolarosa_ : RT @DevisZanaga: Viviana Parisi era bellissima e carica di energia, ma purtroppo la depressione non si vede. Per noi resterà sempre Dj Vivi… -