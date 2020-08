Viviana Parisi, oggi l’autopsia, un mese fa: “quello che vorrei dire a mio figlio” (Di martedì 11 agosto 2020) Viviana Parisi voleva assolutamente leggere una lettera. Ha fermato tutto e accompagnata dal marito, ha letto il “riepilogo delle mie emozioni”. “Sei una anima nobile e pura! Spero di cuore che ora tu stia bene e che possa continuare a fare musica per fare danzare gli angeli attorno a te dolce Viviana”. Gli amici e i fan che seguivano Viviana Parisi su Facebook continuano a scriverle, come se lei non se ne fosse mai andata, o come se fosse ‘tra gli angeli’ a continuare a far girare i dischi. I vinili. Già, perchè Viviana era un Dj vera, nata col vinile, il ‘disco di plastica’ che non ha mai lasciato neppure con il sopravvento dei cd e delle consolle che mixano da sole. “Io me lo ricordo Vivi ... Leggi su chenews

RaiNews : #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia… - Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - MarioRo22315926 : RT @repubblica: Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [aggiorname… - barbaradiamanti : RT @repubblica: Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [aggiorname… -