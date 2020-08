Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con noi”. Oggi l’autopsia (Di martedì 11 agosto 2020) “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli”. È l’appello lanciato dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele. L’appello ha in particolare due destinatari cioè le persone che hanno riferito a gente sul posto di avere visto una donna con un bambino scavalcare il guard rail. “Hanno fatto un’opera meritoria a fermarsi, per vedere se qualcuno avesse bisogno di essere soccorso adesso parlino con noi perché non sappiamo chi sono. E’ strano che nonostante il clamore mediatico non si siano ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano

