Viviana Parisi, la rivelazione choc sulla mamma dj: il referto in ospedale (Di martedì 11 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da IlGiornale.it. Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni lunedì 3 agosto, e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, è certa che la donna non avrebbe mai ucciso né abbandonato il suo bambino. Del piccolo Gioele però ancora nessuna traccia. Da giorni sono impegnati nelle ricerche gli uomini e i cani molecolari. Nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, la sorella del marito Daniele si è presentata alla stazione di rifornimento sulla statale di Caronia, dove è stato allestito un punto di ritrovo delle ricerche in atto. La zia di Gioele è convinta che“Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. E non credo neanche che lo avrebbe ... Leggi su howtodofor

