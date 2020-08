Viviana Parisi, la Procura apre un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona (Di martedì 11 agosto 2020) Nelle scorse ore è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della 43enne trovata morta a Caronia sabato scorso. Per gli esami dell’autopsia Viviana Parisi si dovranno attendere circa 60 giorni, come da protocollo. Nel frattempo proseguono le ricerche del piccolo Gioele, sparito insieme alla madre lunedì 3 agosto. Ancora non è chiaro se il bambino fosse con la madre al momento dell’incidente stradale sull’Autostrada Messina-Palermo e gli inquirenti stanno lanciando appelli nella speranza che qualche testimone possa rilasciare informazioni utili. LEGGI ANCHE > Ritrovato il corpo di Viviana, ma del piccolo Gioele ancora nessuna traccia Mentre proseguono i rilevamenti nella zona di Caronia (e dintorni) la Procura di Patti – che indaga sul caso – ha aperto ... Leggi su giornalettismo

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - fanpage : Morte Viviana Parisi Parla l'esperto Stefano Vanin, l’entomologo tra i più importanti in Europa - giannettimarco : RT @giornalettismo: La Procura di Patti ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona. Oggi c'è stata l'autopsia su… -