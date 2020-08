Viviana Parisi, il suocero: 'Era turbata per il virus, mio figlio Daniele non c'entra. Ho un'idea, ma non la dico' (Di martedì 11 agosto 2020) Mentre è in corso l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi , la dj 43enne trovata morta sabato scorso nelle campagne di Caronia, il suocero della donna Letterio Mondello ha parlato con i giornalisti ... Leggi su leggo

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - Fabio_Ottaviani : Viviana Parisi, l'entocmologo del caso Yara partecipa all'autopsia: «Insetti ci aiutano a capire» - ANNAQuercia : Viviana Parisi, attesa per l'esito dell'autopsia -