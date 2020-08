Viviana Parisi, ecco i risultati dell’autopsia (Di martedì 11 agosto 2020) L’esame autoptico, durato tre ore, è stato eseguito dalla dottoressa Elvira Ventura Spagnolo. Il cadavere, dice, era troppo "malridotto" per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso. Accanto a lei lavora l'entomologo Stefano Vanin. Lesioni compatibili con una caduta. È questa l’unica indicazione rivelata dall’esame autoptico del cadavere di Viviana Parisi. La 43enne trovata morta nelle colline sopra Caronia lo scorso sabato, dopo sei giorni dalla sparizione assieme al figlio Gioele, potrebbe dunque essere volata giù dal traliccio sotto al quale è stata ritrovata: questa però è ancora soltanto un’ipotesi. Solo un dato – insieme a molti altri raccolti e ancora da studiare – è stato fornito dal perito di parte, la dottoressa Giuseppina ... Leggi su howtodofor

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - felice_part2 : Viviana Parisi va in luogo mentendo al marito, fa un incidente e sarà perciò costretta al non poter più nascondere… - una_Promessa : Sto seguendo molto il caso di Viviana Parisi negli ultimi giorni, controllo in continuazione sperando che trovino il bambino -