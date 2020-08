Viviana Parisi, autopsia finita. Il medico legale: «Non possiamo ancora escludere nulla» (Di martedì 11 agosto 2020) Non ancora chiare le cause della morte della dj. Il legale del marito: «Sono emerse delle fratture su più parti del corpo, serviranno altri esami per capire cosa sia successo» Leggi su corriere

