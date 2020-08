Virus, il centrodestra prepara la mozione di sfiducia a Conte. S’infiamma il clima prima delle regionali (Di martedì 11 agosto 2020) mozione di sfiducia a Conte per la gestione del coronaVirus da parte del governo. Nel centrodestra se ne discute ancora ma la decisione sarebbe già stata presa, come anticipa Daniele Capezzone su La Verità. Alla riapertura delle Camere, e a due settimane dal voto alle regionali del 20 settembre, arriverà la mozione che accusa il governo Conte per il modo in cui è stata affrontata la pandemia. La questione dei verbali del Comitato tecnico scientifico non può passare via così, come se nulla fosse stato. In quei verbali il lockdown generalizzato veniva sconsigliato. Il governo agì diversamente. Il premier Conte deve passare dalla prova del voto d’aula su quelle che per ... Leggi su secoloditalia

"Il Governo intenderebbe utilizzare i test rapidi per individuare il corona virus per chi entra in Italia da alcune nazioni. Una bella idea, peccato che quando lo propose il Presidente della Regione S ...

