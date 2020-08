"Violate le regole, rischi altissimi". Vaccino contro il coronaviurs? Rivolta e accuse-choc a Vladimir Putin (Di martedì 11 agosto 2020) L'annuncio di Vladimir Putin, il Vaccino al coronavirus che la Russia avrebbe trovato e che sarebbe stato testato anche sulla figlia dello zar, scuote il mondo e attira le critiche del mondo scientifico, a cui dà voce il Corriere della Sera. Ad aprire le danze è Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale alla Università Statale di Milano, il quale afferma: "La gara l'avranno vinta, ma senza seguire le regole scientifiche perché non è possibile sapere se la vaccinazione funziona e soprattutto se ci sono effetti collaterali dal momento che la fase 3 è iniziata una settimana fa e in genere richiede un anno e mezzo di tempo. Anche accorciando i tempi occorrono almeno 4-6 mesi per dimostrare sicurezza ed efficacia su una platea di migliaia di volontari. Senza i dati di ... Leggi su liberoquotidiano

