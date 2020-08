Viktorija Mihajlovic in vacanza a Porto Cervo, gli scatti sexy fanno impazzire i fan (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) “Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane“. Questa la descrizione scelta da Viktorija Mihajlovic, figlia del tecnico del Bologna Sinisa, che ha deliziato i suoi numerosi fan su Instagram con alcuni scatti da Porto Cervo, location scelta per le vacanze estive dalla ragazza. Nelle FOTO, Viktorija sfoggia un bikini che mette in risalto le sue curve ma anche il suo look personale, fatto di tatuaggi ed occhiali da sole alla moda. Di seguito il post di Viktorija Mihajlovic: View this post on Instagram alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane #vicky #tunonseinormale #mipiacistruccata #ilmondoèdeipazzi #almagitana ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic, "tormento" dolce: "come un gol di... CheNews.it Viktorija Mihajlovic, l'estate 'Smeralda' della splendida figlia di Sinisa

Papà Sinisa pare sia gelosissimo di lei ma Viktorija Mihajlovic, 23 anni, figlia dell'allenatore serbo del Bologna e della romana Arianna Rapaccioni, ex soubrette televisiva negli anni ’90, non è prop ...

Viktorija Mihajlovic, struggente ricordo dei genitori/ “Amore disinteressato e…”

Viktorija Mihajlovic tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto del passato ed emoziona tutti i suoi followers. In un caldo sabato di agosto, la figlia di Arianna e Sinisa Mihajlovic, sul proprio pr ...

Papà Sinisa pare sia gelosissimo di lei ma Viktorija Mihajlovic, 23 anni, figlia dell'allenatore serbo del Bologna e della romana Arianna Rapaccioni, ex soubrette televisiva negli anni ’90, non è prop ...Viktorija Mihajlovic tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto del passato ed emoziona tutti i suoi followers. In un caldo sabato di agosto, la figlia di Arianna e Sinisa Mihajlovic, sul proprio pr ...