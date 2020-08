Video saluto di Nek. LIVE chitarra e voce a Majano Martedì 11 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Nek sarà in concerto al Festival di Majano con un inedito show chitarra e voce, per emozionarci con tutti i suoi successi.Sul palcoscenico solo lui e la sua chitarra, in una dimensione intima, semplice ed essenziale. L’appuntamento è per l’11 agosto nell’area concerti del festival, inizio ore 21.30. Nek torna dal vivo a supporto di Music Innovation Hub: i compensi dell’artista infatti verranno devoluti al fondo per i lavoratori dello spettacolo dell’impresa sociale, che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di cristi globale. Biglietti già in vendita online su Ticketone. Dalle 10.00 di giovedì 9 luglio sarà possibili acquistarli anche in tutti ... Leggi su udine20

forumJuventus : ???? Un applauso per @Miralem_Pjanic ???? Il nostro saluto virtuale al bosniaco ?? - Inter_Women : ?? | SALUTO Kathellen ha un messaggio per voi, #InterFans! #WelcomeKathellen #InterWomen - MediasetPlay : Hey, fan di #Daydreamer ?? Ecco un saluto speciale per tutti voi ?? - Katrin232323 : @Enricoprattico1 Ciao Enrico Pasquale. Grazie per il tuo video saluto. Ricambiamo! ???? Ti mandiamo un saluto. Katri… - ADM_assdemxmi : RT @AgenziaVISTA: L’ultimo saluto a #FrancaValeri al teatro #Argentina, il ricordo tra colleghi e amici -