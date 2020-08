“Via Emilia” il singolo di Andrea Zacchi (Di martedì 11 agosto 2020) Esce oggi VIA EMILIA, il singo di Andrea Zacchi. Una dichiarazione d’amore per la sua terra d’origine, l’Emilia Romagna. La canzone è dedicata alla storica via consolare che nasce in Romagna, a Rimini, e termina in Emilia, a Piacenza, e che permesso di portare la cultura da un estremo all’altro della Regione. Andrea Zacchi romagnolo amante della sua terra Nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, Andrea coltiva da sempre la passione per la musica, suona la chitarra, scrive (in italiano e inglese) e compone i suoi brani. Nello stesso tempo studia medicina a Ferrara. Ha già partecipato a diversi contest, tra cui la decima edizione del “Tour Music Fest” , riuscendo ad accedere ai Songwriter Camp presso il CET di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

PiacenzaPress : Quattro feriti nello scontro sulla via Emilia - GemmaRLorenzo : RT @AndreaZacchi1: Il mio primo inedito “Via Emilia” è una dichiarazione d'amore per la mia terra, l'Emilia Romagna, composta dalle sue due… - ilLambrusco : RT @AndreaZacchi1: Il mio primo inedito “Via Emilia” è una dichiarazione d'amore per la mia terra, l'Emilia Romagna, composta dalle sue due… - IulianoLorenza : 'Via Emilia', in radio il primo singolo di Andrea Zacchi - - ExPartibus : 'Via Emilia', in radio il primo singolo di Andrea Zacchi - -

Ultime Notizie dalla rete : “Via Emilia”